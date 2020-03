Einen Info-Abend zu den Vorteilen des Tragens von Babys und Kleinkindern und zu verschiedenen Tragesystemen bietet die Familienbildungsstätte, Kirchstraße 29, am 13. März an.

Es ist ein Grundbedürfnis nach Körperkontakt, das tief in unseren Genen verankert ist. Für Babys und Kleinkinder ist es seit Urzeiten ganz natürlich, eng am Körper der Bezugsperson zu sein und getragen zu werden. Sie können sich sicher und geborgen fühlen und das Tragen unterstützt dabei noch ihre Entwicklung in vielerlei Hinsicht.

Vorteile und Möglichkeiten

Bei diesem Info-Abend erfahren die Teilnehmer unter anderem, warum ein Baby getragen werden möchte, was es für Vorteile für das Kind und die Eltern hat, worauf man beim Tragen achten sollte und welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, ein Kind zu tragen.

Der Infoabend findet am 13. März von 18.30 bis 20 Uhr statt. Die Gebühr beträgt 8 Euro. Anmeldungen sind telefonisch unter der Nummer 02363-910000 im Büro der FBS Datteln oder über die Internetseite www.fbs-datteln.de möglich.