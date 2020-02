Das St. Vincenz-Krankenhaus lädt alle Angehörigen von verstorbenen Patienten zu einem ökumenischen Gedenkgottesdienst am Mittwoch, 5. Februar, um 18.30 Uhr in die Emmaus-Kapelle, Rottstraße 11, ein.

Gerade durch den gemeinsamen letzten Lebensweg und in Zeiten von Krankheit und Hilfsbedürftigkeit entstehen oft sehr gute und fast freundschaftliche Beziehungen zu den Helfenden, die die verstorbenen Patienten zuletzt begleiten. In diesem Sinne gedenken im St. Vincenz Krankenhaus Angehörige und Mitarbeiter gemeinsam den Verstorbenen.

Willkommen sind alle - auch ohne Konfession

Der ökumenische Gedenkgottesdienst wird von den katholischen und evangelischen Krankenhausseelsorgern Pfarrer Andreas Wuttke und der Pastoralreferentin Monika Liefland-Tarrach geleitet. Willkommen sind neben den Familien und Angehörigen auch alle diejenigen, die sich in ihrer Trauer angesprochen fühlen – auch wenn sie keiner Konfession angehören.