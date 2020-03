Einen Gesprächsabend unter dem Titel "Ist Oma jetzt im Himmel?" hält Elisabeth Rölfer am Dienstag, 10. März, von 20 bis 21.30 Uhr im DRK-Haus, Ahsener Straße 43.

"Wenn Oma auf dem Friedhof ist - für immer, also richtig tot, dann buddelt sie sich aus der Erde. Sie fliegt dann in ihrem Nachthemd, wohin sie will", so Kathrin, sieben Jahre. Kinder fragen nach dem Tod, und das bereits nach einigen Lebensjahren. Spätestens wenn ein Haustier stirbt, ist der Tod und die Frage, was "danach" passiert, präsent.

Was ist richtig?

Und die Erwachsenen? Wie sollen sie reagieren? Viele wollen die Kinder vor dieser Wirklichkeit verschonen. Aber ist das richtig? Ist das nicht manchmal Ausdruck der eigenen Hilflosigkeit? Soll mein Kind beim Sterben eines nahen Verwandten oder bei der Beerdigung dabei sein? Und wie sollen wir überhaupt mit unseren Kindern darüber sprechen? Diesen und ähnlichen Fragen wird an diesem Gesprächsabend nachgegangen. Die Teilnahme ist kostenlos.