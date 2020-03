NEUERÖFFNUNG "KOI KOCH" IN OER-ERKENSCHWICK

Seit dem 01.03. 2020 befinden sich die Geschäftsräume der Firma Koi Koch jetzt in der Johannesstraße 155 in Oer-Erkenschwick.

In nur acht Wochen ist der Umbau und Umzug vollbracht worden.

Zahlreiche befreundete Kunden und Freunde haben das Ehepaar Koch tatkräftig unterstützt .....sonst hätte die Eröffnung in so kurzer Zeit nicht stattfinden können.

Die Eheleute Koch sind glücklich in ihren neuen Geschäftsräumen angekommen.

Bei Sekt und Bier, Kaffee und Kuchen, Gegrilltes mit Kartoffelsalat konnten sich viele Kunden und Gäste einen Eindruck von den neuen Räumlichkeiten verschaffen.

Wir wünschen dem ganzen Team weiterhin gutes Gelingen.