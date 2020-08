Der Umweltbrummi der Kommunalen Servicebetriebe der Stadt Recklinghausen (KSR) nimmt wieder schadstoffhaltigen Abfall in haushaltsüblichen Mengen in Datteln an.

Am Donnerstag, 20. August, von 13 bis 17 Uhr haben die Bürger die Möglichkeit, schadstoffhaltigen Abfall am Recyclinghof, Emscher-Lippe-Straße 12, kostenlos abzugeben.

Schadstoffhaltige Abfälle gehören weder in die Restmüll-, Bio- oder Wertstofftonne, noch ins Abwasser. Zum Problemmüll gehören Batterien, Kosmetika, Energiesparlampen, Pflanzenschutzmittel, Rostschutzmittel, Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Lacke und Farben.