Wenn Unternehmen Auszubildende suchen und einige Schüler nicht wissen, was sie beruflich machen möchten, könnte eine Jobbörse der richtige Weg sein. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Datteln hat das im vergangenen Jahr zusammen mit Dattelner Unternehmen ausprobiert. Weil das sehr gut ankam, gibt es eine Fortsetzung am Dienstag, 17. März, in und an der Dattelner Realschule.

"First Job - First Contact" heißt diese neue Art des Kennenlernens. Die Idee: Dattelner Betriebe stellen sich und ihre Berufe vor und Schüler treffen so vielleicht ihren zukünftigen Chef. Zum Konzept gehören praktische Übungen und das Ausprobieren von Maschinen und Werkzeugen.

Zielgruppen

Zielgruppe sind überwiegend Klassen der Jahrgangsstufe 9 der Realschule (vier Klassen), der Hauptschule Hachhausen (zwei Klassen) und des Comenius-Gymnasiums (circa 40 Schüler). Das Berufskolleg Ostvest ist mit zwei Klassen dabei.

Information auf Augenhöhe

"Die Schüler sollen selber etwas schaffen, möglichst nachher ein Werkstück, eine Erinnerung mit nach Hause nehmen", sagt Stefan Huxel, Wirtschaftsförderer der Stadt Datteln. "Wichtig ist auch, dass die Schüler auf Augenhöhe über die Unternehmen und die Karrierechancen informiert werden, möglichst von Azubis im ähnlichen Alter."

Bereits 18 Unternehmen dabei

Bislang haben 18 Unternehmen zugesagt. Drei Unternehmen sind in diesem Jahr dazugekommen: Fielmann Optik, die Baumschule Wegmann, die mit einem fahrenden Ballenschneider schweres Gerät auf dem Schulhof aufführt, und die Dattelner Schule für Gesundheitsberufe, die drei Ausbildungsberufe vorstellen und Blutdruck- und Temperaturmessung unter unterschiedlicher Belastung durchführen wird.

Die S&S Schmiedl und Söhne Metallbau GmbH bietet eine vorgefertigte Baugruppe zum Montieren an, wobei etwas entstehen soll, das die Schüler mit nach Hause nehmen können. Wirtz-Druck macht das Entnehmen einer Druckwalze mit einer Virtual-Reality-Brille erfahrbar.

Selbst anpacken und mitmachen

Das Hotel Jammertal Resort stellt einen sportliche Aufgabe: Die Schüler dürfen Sektgläser und Teller bruchfrei durch einen Hindernisparcours tragen. Das Fotostudio Ilona Voss zeigt, was die professionelle Porträtfotografie von einem so genannten Selfie unterscheidet. Becker Plastics bietet an, Werkzeuge und Düsen auseinanderzubauen und die Wandstärke von Kunststoffröhren zu messen.

Bei der zweiten Auflage des Aktionstages stellt die Realschule neben einem 300 Quadratmeter großen Außengelände die Aula, das Foyer und bei Bedarf Klassenräume zur Verfügung, so dass die Aktionsstände dicht beieinander liegen.

Gutschein für einen Probetag

Mindestens drei Stationen müssen die Schüler aussuchen und haben insgesamt zwei Schulstunden Zeit zum Ausprobieren. Wer mehr über einen bestimmten Betrieb oder Beruf erfahren möchte, kann von den Unternehmern einen Gutschein für einen Probetag bekommen.

Im Unterricht werden die Schüler mithilfe von Unternehmenssteckbriefen und Videos auf die Betriebe vorbereitet. Sie sollen sich so über die Berufsbilder informieren, einen Eindruck gewinnen, welche Unternehmen es in Datteln gibt, und sich direkt drei Stationen aussuchen, die sie an diesem Tag ansteuern möchten.