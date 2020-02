Der Karneval nähert sich seinem Höhepunkt. Mehrere städtische Einrichtungen sind in der nächsten Woche nicht geöffnet.

Die Volkshochschule der Stadt Datteln weist darauf hin, dass Rosenmontag, 24. Februar, und Nelkendienstag, 25. Februar, kein Unterricht stattfindet. Die Geschäftsstelle im Dorfschultenhof ist an beiden Tagen geschlossen.

Musikschule

An der städtischen Musikschule findet Rosenmontag und Nelkendienstag ebenfalls kein Unterricht statt. Die Verwaltung der Musikschule ist an beiden Tagen besetzt.

Das Stadtbad ist Rosenmontag geschlossen. Nelkendienstag beginnt der öffentliche Badebetrieb um 18 Uhr. Die städtischen Sporthallen sind an beiden Tagen geschlossen.