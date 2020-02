Myanmar hat seit dem Zweiten Weltkrieg mit Kolonialzeit und anschließender Militärdiktatur eine schwere Zeit hinter sich. Nun entspannt sich die Lage, das Land öffnet seine Grenzen für Besucher aus aller Welt, die dort das ursprüngliche Asien erleben können. Günter Dudde berichtet von seinen Eindrücken und Erlebnissen am Dienstag, 11. Februar, ab 19.30 Uhr in Jürgen Rei‘s Veranstaltungsreihe als Live-Multivisionsschau im Bücherwurm, Castroper Straße 33, in Datteln.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit der Buchhandlung Bücherwurm, der VHS der Stadt Datteln und dem Fotohändler Vauth in Datteln.

Bagan, Inle-See und Mandalay

Wie von einer Gottheit weitläufig in die Landschaft zerstreut, wirken die mehr als 2000 erhaltenen Tempelanlagen der historischen Königsstadt Bagan. Im südlichen Shan-Plateau erstreckt sich der Inle-See, dessen Anwohner ihren Tagesablauf auf das Leben am und im Wasser ausgerichtet haben. Die alte Königsstadt Mandalay liegt an einer Biegung des Irrawaddy-Flusses und ist berühmt für Handwerksbetriebe, die Blattgold, Marionetten und Textilien fertigen.

Zu Fuß erkunden

Ein so schönes Land wie Myanmar lässt sich natürlich auch gut zu Fuß erkunden. Ein bekannter Ausgangspunkt für kurze und lange Wanderungen ist Hsipaw. Von dort führen die Wege zu kleinen Dörfern im Umland.

Weitere Infos auf: www.zeigezeit.com. Karten gibt es zum Preis von 5 Euro nur im Vorverkauf im Bücherwurm und an der Abendkasse.