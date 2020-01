Datteln: Sanfte Gymnastik

Ab Dienstag, 14. Januar, jeweils von 18 bis 19 Uhr findet unter der Leitung von Günter Gemballa im Gymnastikraum des TV Datteln 09, Friedrich-Ebert-Straße 10, der Kurs "Bewusste, sanfte Gymnastik in Anlehnung an die Feldenkrais-Methode" statt.

Alle Kurs-Einheiten können von Menschen jeden Alters und jeglicher körperlicher Kondition ausgeführt werden. Nahezu ohne Kraftaufwand werden unterschiedliche Bewegungen auf langsame, einfache und spielerische Weise in verschiedenen, auch ungewohnten Variationen erforscht.

Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel. 02363/55470 oder per E-Mail an gs@tv-datteln-09.de.