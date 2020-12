Die Kanuten Emscher-Lippe Datteln wollen Euch und das Jahr 2021 in Schwung bringen!

Daher möchten wir Euch zu unsrem ersten sportlichen „Event“ im Jahr 2021 einladen und geben Euch damit direkt die erste Möglichkeit Eure guten Vorsätze für das neue Jahr auch in die Tat um zusetzten……

Als Fortsetzung bzw. Steigerung unserer drachenbootinternen Trainings - Aktion: „Getrennt, aber Gemeinsam“ möchten wir Euch gerne mit ins Boot holen!

Was haben wir vor?

Wir wollen mit Euch Zusammen laufen! Der Clou dabei ist, dass jeder seine Leistung in seinem privaten Umfeld absolviert und dieses Erlebnis dann mit uns in den sozialen Netzwerken teilt.

Wir stellen uns vor, dass jeder Teilnehmer im Zeitraum ab dem 01.01.2021 bis einschließlich 15.01.2021 mindestens 20km hinter sich bringt.

Ob als Einzellauf oder in mehreren Etappen ist dabei Euch überlassen, auch ob Ihr joggt, walkt oder, wandert, alles egal! Hauptsache, Ihr habt Spaß an der frischen Luft und teilt diesen mit uns und den anderen Teilnehmern.

Wenn Ihr Euren Lauf absolviert habt, postet Eure Bilder doch einfach auf unserer Facebookseite.

KEL FACEBOOK

Ganz nach dem Motto „Getrennt aber Gemeinsam“

Euren Einsatz wollen wir dann natürlich auch honorieren, jeder angemeldete Teilnehmer erhält eine Urkunde mit seiner individuellen Leistung und eine ganz besondere Medaille.

Um das Event zu finanzieren, benötigen wir einen Startgebühr von 5€.

Alle notwendigen Anmeldeinformationen findet Ihr hier:

zum Corona-Lauf 2021

Und keine Angst, wir messen nicht nach ob es vielleicht doch nur 19,5km sind…

Wir würden uns freuen möglichst viele von Euch dabei zu haben. Lasst uns getrennt aber doch gemeinsam Spaß beim Sport haben!

Eure Kanuten Emscher-Lippe aus Datteln!

Abschließend noch ein Wort zum Datenschutz, sämtliche im Rahmen dieser Aktion erhobenen persönlichen Daten, dienen nur zu deren Durchführung und werden nach Ende der Veranstaltung wieder gelöscht und nicht an Dritte weitergegeben.