Schnupperkurse Stand Up Paddeling (SUP)

Kursinformation Stand Up Paddeling

Ab Mai 2020 starten wieder Schnupperkurse für die Sportart SUP. Die Termine und Trainer für die SUP-Kurse finden Sie auf unserer Homepage. Dort besteht auch die Möglichkeit, sich gleich anzumelden.

Die Teilnehmerzahl ist auf 7 begrenzt. An den Schnupperkursen kann jeder maximal viermal teilnehmen. Um dabei zu sein, muss man lediglich schwimmen können.

Termine

Termine Buchung können Sie auf der Homepage sup.kel-datteln.de direkt buchen. Hierfür müssen Sie sich legendlich kostenlos regestrieren.

Treffpunkt

Treffpunkt für die Schnupperkurse: Am Bootshaus KEL. Zu den Sportstätten 5 in 45711 Datteln zu den angegebenen Zeiten. Das Boothaus befindet sich am Killometerstein 21 am Dortmund-Ems-Kanal.

Kosten

Kosten

15,00 € pro Person je Kurs

(Die gezahlten Kursgebühren werden bei Eintritt in den Verein auf den Mitgliedsbeitrag angerechnet.)

Weitere Termine

Weitere Termine für SUP-Kurse oder SUP-Events wie zum Beispiel ein Firmenevent, eine Teambildungsmaßnahme, ein Betriebsausflug oder ein Junggesellinnenabschied können individuell abgesprochen werden.

Ausrüstung

Ausrüstung: sportliche Kleidung, ggf. rutschfeste Schuhe, Handtuch