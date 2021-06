Am 08.06.21 um 17 Uhr beginnt bei der Kanuten Emscher-Lippe e.V. das Training für alle Rennsportbegeisterten Kinder im Alter von 6 -10 Jahren.

Voraussetzung

Es wird das Schwimmabzeichen in Bronze.

Ausrüstung

Bitte Wechselkleidung, Schwimmnachweis und Sportzeug mitbringen.

Kursgebühr

Es ist eine Kursgebühr zu erheben von 5 Euro für 4 Trainingseinheiten.

Wir freuen uns auf euch.

Treffpunkt

Treffpunkt für die Schnupperkurse: Am Bootshaus KEL. Zu den Sportstätten 5 in 45711 Datteln zu den angegebenen Zeiten. Das Bootshaus befindet sich am Kilometerstein 21 am Dortmund-Ems-Kanal.