Kinder und Jugendliche, die an einem Film mitarbeiten und ihre Sicht auf die Dattelner Innenstadt zeigen möchten, bekommen jetzt ihre Chance: Die Jugendarbeit der Stadt Datteln ruft zusammen mit dem Quartiersmanagement-Team Kinder und Jugendliche zum Mitmachen auf. Unterstützung bekommen die Kids von der professionellen Filmemacherin Miriam Scott.

Der Workshop findet an einem Wochenende statt:

Mit Kamera und Handy

Am Samstag, 7. März, arbeiten Kinder im Grundschulalter von 10 bis 14 Uhr ihre Ideen für den Film zur Innenstadt im Jugendcafé Tigg-Tagg aus. Von 15 bis 19 Uhr findet der Workshop für ältere Kinder und Jugendliche weiterführender Schulen statt. Am Sonntag, 8. März, wird gefilmt. Die Grundschulkinder werden mit einer Kamera begleitet, die Jugendlichen ziehen in kleinen Gruppen mit Handykameras los. Am Samstag, 21. März, wird der Film im Tigg-Tagg gezeigt.

Wer mitmachen möchte, schickt bis 27. Februar eine Mail an kathrin.bleiker@stadt-datteln.de. Die Mail sollte eine erste Idee für einen Lieblingsort enthalten; außerdem ein Foto, Name, Alter und Telefonnummer.