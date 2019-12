In diesen Tagen wird das Programm der Familienbildungsstätte (FBS) Datteln verteilt. Ab sofort kann man sich über die Internetseite, per Telefon oder Anmeldekarte zu den Kursen für das Jahr 2020 anmelden.

Schon im vergangenen Jahr wurde das Anmeldeverfahren über die neu gestaltete Webseite www.fbs-datteln angepasst und deutlich vereinfacht. [/text_ohne]Trotzdem möchte die FBS noch nicht auf ein gedrucktes Programmheft verzichten, auch wenn die Onlineanmeldung mittlerweile die häufigste Anmeldeart ist und die Auflagenhöhe des gedruckten Programmheftes dadurch korrigiert wurde. Dennoch spielt für viele Dattelner das haptische Erlebnis, im Programmheft zu blättern und sich mit Texten und Bildern inspirieren zu lassen, immer noch eine große Rolle.

Äußerlich hat sich das Programmheft deutlich gewandelt. Im Laufe des Jahres 2019 wurde ein neues Logo und ein neues Corporate Design umgesetzt. Die FBS Datteln trägt nun ein Logo, ein Farbenspektrum und Designvorgaben, die sie deutlicher als Teil der erfolgreichen Familienbildungseinrichtung im Bistum Münster erkennen lässt.

Erfolgreich deshalb, weil im ganzen Bistum eine wachsende Anzahl von rund 1,5 Millionen Besuchern in den Häusern und rund 20.000 Veranstaltungen erkennen lassen, dass kirchliche Familienbildung eine ernstzunehmende Größe in der Bildungslandschaft ist. Die Dattelner Einrichtung ist mit rund 6000 Unterrichtsstunden eine der kleineren im Bistum.

Über die klassischen und bekannten Kursangeboten von Pekip über Eltern-Kind-Kurse, Kreativangebote bis zu Yoga und Entspannungskursen sind für 2020 zahlreiche neue Kurse geplant. Man findet im Programmheft beispielsweise Informationsabende darüber, wie man Babys richtig trägt, über ADS/ADHS, über Achtsamkeit im stressigen Familienalltag oder Übergewicht und Abnehmen bei Kindern.

Nach längerer Unterbrechung finden sich im Kursangebot auch wieder Mal- und Kreativkurse wie Bastel- und sogar Floristikveranstaltungen und nach dem großen Erfolg in diesem Jahr eine Ferienspaßwoche als Musicalprojekt für Schulkinder.

Ganz tagesaktuell finden sich aber auch Themen wie "Plastikfrei im Alltag", Angebote zur Verarbeitung von Alltagsstress und Angst sowie Qi Gong- Kurse. Vor allem im Ernährungsbereich wurden zahlreiche gänzlich neue Veranstaltungen konzipiert.