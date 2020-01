Ab sofort finden die Bürgerinnen und Bürger das Team des Quartiersmanagements an einem neuen Standort: Im Ladenlokal neben der Buchhandlung "Bücherwurm", Castroper Straße 33, ist das Team voraussichtlich ein Jahr lang erreichbar.

Die Sprechzeiten sind geblieben: mittwochs von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 17 Uhr sowie freitags von 9.30 bis 13 Uhr.

Es gehört zum Konzept des Quartiersmanagements, das sich im Auftrag der Stadtverwaltung für die Entwicklung der Innenstadt einsetzt, dass der Standort wechselt und leer stehende Ladenlokale genutzt werden. Dadurch lernt das Team unterschiedliche Standorte in der Innenstadt kennen und kann helfen, sie zu vermarkten.

Das Team dankt Ulrike Köster herzlich dafür, dass es ein Jahr lang im kleinen Ladenlokal am Tigg 2 zu Gast sein durfte.