Ein Filzkurs für Eltern mit Kindern findet am Sonntag, 15. März, von 9.30 bis 12.30 Uhr in der FBS Datteln, Kirchstraße 29, statt.

Aus gekämmter Schafwolle, warmem Wasser und Seife lässt sich durch Bewegung Filz herstellen, ein erstaunlich vielseitiges und formbares Material. Für die Frühlingszeit werden Blätter und Blüten geformt und was man sonst noch dekorieren möchte. Eigene Ideen sind immer willkommen.

Schwerpunkt Nassfilzen

Der Schwerpunkt liegt auf dem Erlernen der Technik des Nassfilzens. Bei der Herstellung der Filzwerke können vielfältige Erfahrungen mit Material und Technik gesammelt werden.

Die Gebühr beträgt 15 Euro zuzüglich Materialkosten nach Verbrauch. Anmeldeschluss ist der 6. März.

Informationen gibt es telefonisch unter der Nummer 02363-910000 im Büro der FBS Datteln oder über die Internetseite www.fbs-datteln.de.