Am Samstag, 1. Februar, organisieren Birgit Koutecky und Bruni Zeugner-Sieger zum neunten Mal den Herzkissen-Aktionstag.

Die speziellen Herzkissen werden aus Baumwollstoffen genäht und lindern den Druckschmerz nach einer Operation bei an Brustkrebs erkrankten Frauen. Die Herzkissen können beispielsweise beim Autofahren hinter den Sicherheitsgurt geklemmt werden und bieten so für die erkrankte Brustseite eine angenehme Polsterung.

Stoffspenden sind erwünscht

Gemeinsam mit fleißigen Helfern werden am Samstag von 9.30 bis 15.30 Uhr wieder Herzkissen in der Schule für Gesundheitsberufe am St. Vincenz-Krankenhaus in Datteln genäht. Die Organisatorinnen sind für jede Unterstützung dankbar und freuen sich über Stoffspenden oder Füllmaterial.

Nicht auf Rezept

Die Herzkissen sind nicht auf Rezept zu bekommen, sondern nur durch ehrenamtlichen Einsatz. Tatkräftige Helfer, die die Aktion am 1. Februar aktiv unterstützen möchten, sind herzlich willkommen. Für optimale Arbeitsbedingungen sollten eine Schere, ein weicher Bleistift, Nähnadeln, ein Holzkochlöffel zum Stopfen, Baumwollstoffe und - wenn vorhanden - eine Nähmaschine mitgebracht werden.

Regelmäßige Aktion

Dank der regelmäßigen Aktion können jedes Jahr ungefähr 200 dieser weichen Polster durch die Pflegeexpertinnen für Brusterkrankungen am St. Vincenz-Krankenhaus an betroffene Frauen weitergegeben werden.

Weitere Informationen bei Birgit Koutecky, Tel. 02309/71859.