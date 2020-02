Die Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Datteln will es wieder wissen und bläst zum traditionellen Rathaussturm: Am Sonntag, 23. Februar, regnet es Kamelle vom Dattelner Rathausbalkon. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen - und damit es ein buntes Treiben wird, sind Kostümierungen auf jeden Fall erwünscht.

Um 11.11 Uhr starten die Karnevalisten mit Prinzessin und Kinderprinzenpaar am Neumarkt. Wenn sie gegen 11.30 Uhr am Rathaus eintreffen, beginnt der Rathaussturm. Sollte es dem Stadtprinzenpaar gelingen, das Rathaus zu erobern, steht der Sitzungssaal im ersten Obergeschoss für alle offen. Sollte der Andrang zu groß sein, kann der Zutritt aus Sicherheitsgründen vorübergehend eingeschränkt werden.

Rathaus wird gebührend verteidigt

"Diesmal können sich die Närrinnen und Narren noch so sehr anstrengen, wir werden alles auffahren, damit die Karnevalisten nicht so schnell an den Rathausschlüssel kommen", sagt Bürgermeister André Dora. "Zusammen mit den Ratsmitgliedern, den Schützenschwestern und Schützenbrüdern werden wir das Rathaus gebührend verteidigen."

Tanz vor dem Rathaus

Vor dem Rathaus tanzen die Garden der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Datteln und die Mariechen. Für Stimmung sorgen außerdem die Karnevalsgesellschaft Nachbarschaft Mergelkuhle von 1928 mit ihrer Prinzengarde und der Spielmannszug 1956 Datteln. Guggemusik Zinke-Waggis Weil am Rhein hat sich ebenso angekündigt wie die Tanzgarden des Eintracht Ickern und der KG Blau-Weiß am Stimberg - es wird voll werden am Rathaus.

Erbsensuppe und Bratwurst

Die Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Datteln sorgt dafür, dass niemand verdurstet. Auch für Essen ist gesorgt: Es gibt Erbsensuppe aus der Gulaschkanone, Pommes Frites, Bratwurst im Brötchen und Crèpes - alles zu moderaten Preisen. Im Service wird die KG Rot-Weiß von den Dattelner Party-Piraten unterstützt.

Üppiger Kamelleregen

Einen Teil der Kamelle sponsern die Sparkasse Vest Recklinghausen und die Provinzial-Geschäftsstelle Kevin Marek. Außerdem gibt es mehrere Spender, die dafür gesorgt haben, dass der Kamelle-Regen auch in diesem Jahr wieder üppig ausfallen wird. "Den Spendern und den Sponsoren danke ich besonders, denn sie machen es möglich, dass wir diese Tradition weiterführen und jede Menge Kamelle vom Balkon herunterwerfen können", sagt André Dora.