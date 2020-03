Der Turn-Sport-Verein (TSV) Datteln lädt alle Mitglieder zur Mitgliederversammlung am Donnerstag, 12. März, um 19 Uhr in die Gaststätte "Hafenrestaurant", Hafenstraße 129, ein.

Der zweijährige Rhythmus der Versammlung wird durchbrochen, da es notwendige Anpassungen an der Vereinssatzung gibt. Außerdem muss der Posten des Kassierers neu besetzt werden. Die aktuelle Satzung, die eingereichten Anträge und die gegebenenfalls aktualisierte Tagesordnung können in den Räumen der Geschäftsstelle, Hagemer Kirchweg 28 b, zu den bekannten Uhrzeiten oder im Internet eingesehen werden.