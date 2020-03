Bei der Jahresversammlung des Heimatauschusses im Bürgerschützenverein Horneburg am 14. Februar im Vereinslokal „Alt Horneburg“ gab Vorsitzender Wolfgang Wellnitz bekannt, dass er sich nach 35 Jahren in die zweite Reihe des Präsidiums zurückziehen wolle. Sein Stellvertreter Wilhelm Schulte machte seinen Platz für einen Nachfolger frei. Als neue Spitze schlugen die Mitglieder dem Schützen-Bataillonsvorstand Peter Joemann und Wilhelm Müschenborn vor.

Neben Peter Joemann, Wilhelm Müschenborn und Wolfgang Wellnitz will Alfons Garvert sich weiter im Präsidium des Heimatausschusses engagieren. Neu hinzukommen soll Hermann-Josef Schwott, wie Wolfgang Wellnitz ankündigte. Per Akklamation bestätigten die Heimatausschuss-Mitglieder diesen Personalvorschlag.

40 Mitglieder

Wolfgang Wellnitz freute sich darüber, dass sich in der Jahresversammlung fünf neue Schützen dem Heimatausschuss anschlossen. Mittlerweile 40 Mitglieder zählt das umtriebige Gremium, das sich vor allem mit der ereignisreichen Geschichte der alten Freiheit und des Schlosses Horneburg befasst, ein Dorfarchiv unterhält und Dorfführungen anbietet. Gerade wieder ist die Festschrift für das am letzten Juniwochenende im Schlossdorf bevorstehende Schützenfest mit vielen Beiträgen über die lokale Historie in Vorbereitung.

Besonderer Dank an Hans Kuchinke

Ein besonderer Dank galt Dorfarchivar und Videofilmer Hans Kuchinke, der offiziell aus seinen Funktionen verabschiedet wurde. Seit Jahrzehnten hat er Dorf- und Vereinsereignisse mit seiner Videokamera begleitet. Mit seinem Material sind sehenswerte Filme entstanden, die an vergangene Feste und Begebenheiten erinnern. Nun will er es etwas langsamer angehen lassen, im Heimatausschuss aber weiter mitwirken.

Dorferneuerung

In seinem Jahresbericht verwies Wolfgang Wellnitz vor allem auf die Aktivitäten des Heimatausschusses rund um die Dorferneuerung. Auch dank vieler geführter Gespräche und einem ständigen Kontakt mit Stadt, Kreis und Bezirksregierung flössen Fördermittel ins historische Zentrum und für die Vereine des Dorfes. Sichtbarer Startschuss für die Projekte und eine Reihe von Bauvorhaben sei die laufende Entschlammung der Schlossgräfte.

Trödel vom Dachboden und aus dem Keller

Die zweite Auflage einer besonderen Veranstaltungsidee plant der Heimatausschuss für Samstag, 26. September. Dann verwandelt sich nachmittags der gesamte Ortsteil wieder in das „Trödeldorf“, das 2018 mit vielen Gästen seine Premiere feierte. Cheforganisator Peter Joemann lädt schon jetzt alle interessierten Horneburger ein, auf dem Dachboden und im Keller nachzuschauen, was sie bei diesem dorfweiten Trödelmarkt anbieten könnten. Er hofft wieder auf den Zuspruch vieler Besucher.