Der „MGV Liederkranz Barmingholten 1889“ startet am 11. Januar ein neues Chorprojekt, das sich in 15 Wochen bis zum 24. April auf eine Konzertmitwirkung mit drei Sängern und einer Musikerin der Extraklasse vorbereiten wird.

Am 24. April findet das Chorprojekt in einem Galakonzert in der wiedereröffneten Kathrin-Türks-Halle seinen Abschluss. Die drei Tenöre Stefan Lex, Thomas Heyer und Michael Kurz, sowie die herausragende Konzertpianistin Sigrid Althoff, konnten zu diesem besonderen Konzert in Dinslaken gewonnen werden.

Chorproben

Ab dem 11. Januar sind singbegeisterte Männer jeden Alters eingeladen, die Chorproben des MGV Liederkranz Barmingholten 1889 im Barmingholtener Vereinshaus an der Sterkrader Straße 14 in Dinslaken zu besuchen. In der Zeit von 18 bis 19.45 Uhr werden unter der Leitung des Moerser Musik- und Gesangslehrers Stefan Büscherfeld, Stücke aus Operette, Musical und Wiener Klassik eingeübt, die im Konzert am 24. April mit den ‚Drei Freunde-Drei Tenöre‘ Verwendung finden. Für die Projektchorproben im Barmingholtener Vereinshaus gilt die 2G-Regel.