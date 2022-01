Als akademisches Lehrkrankenhaus der UMCH–Universitätsmedizin Neumarkt a. M., bietet das St. Vinzenz-Hospital Medizinstudent die Möglichkeit in den verschiedenen Fachabteilungen den täglichen Klinikablauf kennenzulernen und in Behandlungsprozesse eingebunden zu werden. Seit kurzem absolvieren fünf UMCH-Studenten den ersten Abschnitt ihrer klinischen Ausbildung im St. Vinzenz-Hospital und wurden vom Team des St. Vinzenz Hospital herzlich willkommen geheißen.

Die ersten Abschnitte werden in den Kliniken für Allgemein-und Viszeralchirurgie und Orthopädie/Unfallchirurgie sowie der Inneren Medizin absolviert. Dr. med. Klaus Peitgen, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, sieht als Lehrbeauftragter des St. Vinzenz-Hospitals in der Lehrtätigkeit die Chance, jungen Medizinstudenten die positiven Seiten medizinischer Arbeitsfelder in einem Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung zu zeigen: „Wir verfügen über ein breites und aktuelles Spektrum der Medizin, in dem die interdisziplinäre Zusammenarbeit und Menschlichkeit eine große Rolle spielen. Neben der zeitgemäßen klinischen Ausbildung werden die Studenten unsere verschiedensten Herangehensweisen bei der individuellen Betreuung der Patienten kennenlernen.“ Ergänzend zu den ersten praktischen Erfahrungen im klinischen Alltag und der Anwendung von bereits im vorklinischen Studium erworbenen Kenntnissen werden den Studenten auch verschiedenste Seminare und Workshops, die die Chef- und Oberärzte aller Fachbereiche gemeinsam organisiert haben, angeboten.