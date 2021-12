Vor den Weihnachtsferien empfing das Dinslakener Berufskolleg eine Delegation des MFR in Jallais, einer Berufsbildenden Schule in der Nähe von Nantes und der Loire, die Schüler in den Bereichen Erziehung und Wirtschaft und Verwaltung unterrichtet. Delphine Dixneuf und Elise Lumineau waren zu intensiven Gesprächen nach Dinslaken gekommen.

Zu Beginn ihres Aufenthaltes wurden sie von Schulleiter Florian Eckert auf Französisch begrüßt. Ziel des gemeinsamen Projekts ist es, eine Gruppe von französischen und deutschen Schülern zusammenzubringen. Inhalt des Austauschs sind zweiwöchige Praktika, bei denen Tandems aus Deutschland und Frankreich gebildet werden. Die französische Gruppe kommt Ende März nach Dinslaken, die deutsche Gruppe reist kurz vor den Sommerferien nach Jallais. Die Aktivitäten werden durch „Erasmus+“ gefördert. Für ihre Bewerbungsunterlagen werden die Schüler den „Europass Mobilität“ bekommen, der die Inhalte dokumentiert.

Austausch von Ideen

Gegenstand des Treffens in Dinslaken waren jetzt das Finden von Betrieben und der Austausch von Ideen, wie die Schülergruppen für die Aktivität vorbereitet werden. Beim Suchen der Betriebe boten Andreas Heinrich, Hauptabteilungsleiter Personal bei den Stadtwerken Dinslaken, und Horst Miltenberger, zweiter stellvertretender Bürgermeister der Stadt Dinslaken, ihre tatkräftige Unterstützung an. Geplant sind Praktika im Einzelhandel, im Bereich Bekleidung oder in Schuhgeschäften, der Buchhaltung und in der Stadtverwaltung, etwa im Kulturamt oder im Sportbereich. Im Bereich Erziehung sind wahrscheinlich Praktika in der Erziehung von Jugendlichen, eventuell auch im Kindergarten möglich.

Kennenlernen von Schule, Stadt und Region

Neben der Arbeit gab es aber auch eine Tour durch das Berufskolleg mit Karin Voß und Norbert Beck und ein Kulturprogramm. Der Besuch im Rathaus führte die französischen Kolleginnen in den großen Ratssaal. Eine Stadtführung mit Ratsherr und Gästeführer Ronny Schneider, dem bekannten evangelischen Pastor im Ruhestand, führte zu Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt. Die Sprachbarrieren überbrückte Doris Hecheltjen-Niesen, eine ehemalige Lehrerin des Berufskollegs. Abends zog der Duisburger Weihnachtsmarkt mit seinen Lichtern, gebrannten Mandeln und dem Riesenrad. Das Vorbereitungsteam, bestehend aus Karin Voß für den Bereich Erziehung und Stefan Schwarzkamp, Sebastian Tautz und Norbert Beck für den Bereich Wirtschaft und Verwaltung, freut sich auf die bevorstehenden Austauschaktivitäten. Vorausgesetzt ist natürlich, dass die Praktika in der aktuellen Corona-Situation sicher sind.