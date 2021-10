Einen unruhigen Dienst verzeichneten die Kolleginnen und Kollegen der Wachabteilung 2. In der Zeit von Samstag morgen 8 Uhr, bis Sonntag morgen 8 Uhr, wurden die drei Rettungswagen der Feuerwehr Dinslaken zu 38 unterschiedlichen Notfällen alarmiert.

Im Pressebericht heißt es: In zehn Fällen war der Einsatz eines Notarztes notwendig. Fünf mal rückte das Hilfeeistungslöschfahrzeug der Hauptwache zu "First Responder" Einsätzen aus. Hier leistete die Besatzung medizinische Hilfe bis zum Eintreffen eines Rettungswagen, der von den Feuerwehren Duisburg, Oberhausen und Wesel entsandt wurde.

In der Nacht zu Sonntag mussten zudem um 3:20 Uhr fünf brennende 120-Liter- Müllbehälter an einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt gelöscht werden.