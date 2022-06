Eine 15-jährige Dinslakenerin ist am Mittwoch, 22. Juni, zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr, im Schwimmbad an der Straße Am Stadtbad in Dinslaken von zwei Männern am Oberschenkel berührt worden.

Das Mädchen saß am Beckenrand, als das Duo sie ansprach und fragte, ob sie mit ihnen rutschen wollte. Als die Jugendliche das verneinte, schwammen die Männer dicht neben ihr und berührten sie abwechselnd am Oberschenkel. Später informierte die 15-Jährige den Schwimmmeister, der daraufhin die Polizei rief. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden Unbekannten jedoch nicht mehr vor Ort.

Täterbeschreibung

Beschreibung der unbekannten Männer:

1.: Ca. 24 Jahre alt, dunkle, kurze Haare, trug einen Vollbart und hatte eine mollige Figur.

2.: Ca 18 Jahre alt, dünne Figur, hellbraune Haare, hellbrauner Bart, trug eine weiße Badehose.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken unter Tel. 02064/622-0.

Richtig handeln

Was tun, wenn man belästigt oder gegen den eigenen Willen im Schwimmbad berührt wird? Die Polizei rät: "Machen Sie laut auf sich aufmerksam. Sprechen Sie andere Badegäste gezielt und deutlich an und bitten Sie diese um Hilfe. Informieren Sie umgehend das Schwimmbad-Personal und bitten Sie darum, die Polizei zu rufen. Wenn Sie ihr Handy griffbereit haben: Wählen Sie sofort den kostenlosen Notruf 110."