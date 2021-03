Am Samstag, 13. März, um 15:10 Uhr kam es in Dinslaken laut Polizeibericht auf der Bergerstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen.

Der Pressebericht schildert den Hergang so: Ein 28-jähriger Mann aus Dinslaken befuhr mit seinem Pkw die Bergerstraße in Fahrtrichtung Dinslaken und beabsichtigte, in Höhe Haus Nr. 102 nach links in die dortige Einfahrt abzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegen kommenden PKW und prallte frontal gegen diesen. In dem entgegenkommenden PKW befanden sich der Fahrer, ein 67-jährigen Mann aus Duisburg und zwei weitere Mitfahrerinnen.

Durch den Zusammenprall wurden der 28-Jährige, der 67-Jährige und seine beiden Mitfahrerinnen leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen.