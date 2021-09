Eine 74-jährige Frau ist auf den "Klassiker" der Betrugsmaschen hereingefallen. Ein unbekannter Mann rief am vergangenen Samstag bei der Frau an und gab vor, Polizeibeamter zu sein. Die Dinslakenerin sollte ihren Schmuck und Bargeld vor der Tür ablegen, damit der angebliche Polizeibeamte die Wertsachen vor Diebstahl "sichern" kann. Ein unbekannter Mann holte den Schmuck und das Geld dann ab.

Der Mann war 40-50 Jahre alt, hatte ein mitteleuropäisches Aussehen, war 170 cm groß und hatte eine Glatze. Am Sonntag und Montag bekam die Frau weitere Anrufe. Dann meldete sie sich bei

der Polizei.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Die Polizei wird nicht müde darauf hinzuweisen, dass Bürger niemals Geld oder Wertgegenstände an Fremde übergeben sollen. Darüber hinaus verwahrt die Polizei keine Vermögenswerte. Betroffene sollten sich bei Anrufen dieser Art auf kein Gespräch einlassen und den Notruf 110 wählen.

Wichtig dabei: Die Nummer selbstständig ins Display eingeben und nicht die Nummer über das Telefonprotokoll zurückzurufen, da Betrüger in der Lage sind, bei ihren Anrufen die Notrufnummer anzeigen zu lassen.