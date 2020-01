Zum jährlichen Neujahrsempfang der Jugendfeuerwehr Hünxe konnte Jugendfeuerwehrwart Philipp Fuchs rund 100 Gäste und die aktuell 43 Jugendfeuerwehrmitglieder im Feuerwehrgerätehaus in Hünxe begrüßen. Er betonte die Wichtigkeit der Jugendfeuerwehr, sie sei die Grundlage für eine funktionierende und schlagkräftige Feuerwehr. Zwei Drittel der heute aktiven Feuerwehrleute kommen ursprünglich aus der Jugendfeuerwehr. Deswegen möchte Wehrführer Hinz-Sobottka, der erst vor kurzem sein Amt angetreten hat, auch im Laufe des kommenden Jahres häufiger bei Aktionen der Jugendfeuerwehr dabei sein.

Die Jugendfeuerwehr Hünxe konnte sich 2019 für den Landesausscheid der Jugendfeuerwehren NRW in Gummersbach qualifizieren und hat dort den 13. Patz erreicht.

Als Anerkennung für die jahrelange und tatkräftige Unterstützung, besonders auch im Sommer auf der Ferienfreizeit in Österreich, wurde dem Zugführer des Löschzugs Hünxe Andreas Schlappa die Ehrennadel der Jugendfeuerwehr NRW in Bronze überreicht. Drei der Jugendlichen hatten das 18. Lebensjahr vollendet und wurden von Jugendwart Phillip Fuchs von der Jugendfeuerwehr in die aktive Abteilung an Wehrführer Hinz-Sobottka übergeben. Jonas Stratenwerth und Alina Schwarz verstärken in Zukunft den Löschzug Hünxe und Maximilian Nozinski die Löschgruppe Drevenack.