Nach einem Stromausfall an der Thyssenstraße am Mittwoch, 18. August, gegen 15 Uhr, entdeckte ein Mitarbeiter der Stadtwerke einen vermutlichen Diebstahlversuch eines Kabels.

Was war geschehen? In einem zwei Meter tiefen Schacht mit einer Starkstromleitung (10000 Volt), der normalerweise von einer Abdeckung bedeckt ist und zur Seite geschoben war, lagen eine Axt, ein Schraubendreher und eine Zange. Um das Kupferkabel zu stehlen, hatten Diebe offenbar versucht, mit einem Axthieb das Kabel in dem Schacht zu durchtrennen.

Lauter Knall

Vermutlich dürfte es zu einem lauten Knall und Funken gekommen sein und die Unbekannten derart erschreckt haben, dass sie das Werkzeug zurückließen und die Flucht ergriffen. Neben dem Schaden im fünfstelligen Eurobereich haben sich der oder die Täter auch in Lebensgefahr gebracht.