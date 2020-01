Die Kreispolizeibehörde Wesel informiert in einer Meldung über einen Einbruch in Dinslaken, bei dem unter anderem Schmuck entwendet wurde:

"Am Samstag, zwischen 14.30 Uhr und 22.10 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Voerder Straße ein.

Die Einbrecher schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein und gelangten so in das Haus. Sie stahlen unter anderem Schmuck.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel. 02064 / 622-0. "