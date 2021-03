Einstieg in Gebäude eines Kleingartenvereins an der Buchenstraße

In der Zeit von Donnerstag, 11. März, 10 Uhr, bis Freitag, 12. März, 13 Uhr, schraubten Einbrecher am Vereinsgebäude eines Kleingartenvereins an der Buchenstraße das Sicherungsgitter eines Kellerfensters ab und traten dieses ein.

Aktenschrank und Schubladen durchwühlt

Durch das Fenster stiegen sie in den Keller das Gebäudes ein und hebelten die verschlossene Tür zu den oben liegenden Büroräumen auf. Es wurde ein Aktenschrank aufgebrochen und diverse Schubladen durchwühlt.

Anschließend stiegen die Täter über ein Fenster wieder aus und beschädigten dabei die heruntergelassenen Rolläden. Es ist unklar, ob die Unbekannten etwas stahlen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Dinslaken an Tel. 02064/622-0.