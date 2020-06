Die Kreispolizeibehörde Wesel informiert in einer Meldung über die Festnahme eines Exhibitionisten, der am Wochenende in Dinslaken tätig wurde:

"Am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr befand sich eine 36-jährige Fahrradfahrerin aus Dinslaken mit ihrem 6-jährigen Sohn zwischen Tenderingssee und Lohberger Entwässerungsgraben.Plötzlich bemerkte die Frau auf einer Wiese am Weg einen 38-jährigen Mann aus Polen, der sich ihr in schamverletzender Weise zeigte.

Nachdem die Dinslakenerin die Polizei verständigte, flüchtete der Mann. Da die Frau den Mann auf dem Rad verfolgte und den Standort der Polizei mitteilte, konnte er in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden.Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. "