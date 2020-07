Am Samstag gegen 10.55 Uhr kam es an der Krengelstraße in Höhe der Einmündung eines Discounters zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Fahrradfahrer.

Das meldet die Kreispolizeibehörde Wesel:

"Die 54-jährige Dinslakenerin wollte mit einem PKW von der Einmündung nach rechts in die Krengelstraße abbiegen.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 78-jährigen Radfahrer, der die Krengelstraße aus Richtung Karl-Heinz-Klingen-Straße befuhr. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer.

Ein Rettungswagen brachte den Dinslakener in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Die Autofahrerin blieb unverletzt."