Die Kreispolizeibehörde Wesel informiert über einen Exhibitionisten, der am Wochenende in Dinslaken aktiv wurde:

"Am Sonntagnachmittag gegen 13.20 Uhr zeigte sich ein unbekannter Jogger einer 44-jährigen Frau aus Duisburg in schamverletzender Weise. Die Duisburgerin war mit einem Hund im Bereich der alten Bahntrassen Oststraße/Landwehrstraße unterwegs, als ihr ein unbekannter Jogger entgegenkam und sich der Frau zeigte. Der Exhibitionist flüchtete anschließend in einen Waldweg in Richtung Fliehburg/ Landwehrstraße.

Beschreibung des Unbekannten:

Nicht älter als 30 Jahre, sportliche Figur und bekleidet mit einem Kapuzenpullover.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0."