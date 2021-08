Am frühen Samstagmorgen zwischen 2:47 und 03:36 Uhr wurden in Dinslaken vier Mülltonnen in Brand gesetzt sowie ein Briefkasten, der sich an einem Gartentor befand. Die Tatorte befanden sich an der Straßenbahn-Haltestelle Hans-Böckler-Straße, Emscherstraße, Hasenstraße, Schloßstraße und Gartenstraße.

Zeugen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622-0 zu melden.