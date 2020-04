Laut Polizeibericht, kam es am Mittwoch, den 08. April 2020, gegen 14:28 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Dinslaken an der Einmündung Kurt-Schumacher-Straße Ecke Lanterstraße. Eine 76-jährige Oberhausenerin befuhr mit ihrem Pedelec vorschriftsmäßig den rechten Geh- und Radweg der Kurt-Schumacher-Straße von der Brinkstraße kommend in Fahrtrichtung Dinslaken-Hiesfeld. Sie beabsichtigte, an der Einmündung Lanterstraße den Einmündungsbereich geradeaus zu überqueren. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einer 48-jährigen Hünxerin, die mit ihrem Wagen die Lanterstraße in Fahrtrichtung Kurt-Schumacher-Straße befuhr und im Einmündungsbereich die vorfahrtsberechtigte Pedelecfahrerin übersah. Bei dem Zusammenstoß wurde die 76-Jährige schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen zu einem Krankenhaus nach Dinslaken verbracht.