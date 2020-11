Die Polizei Dinslaken hofft auf Aufklärung eines Diebstahls, bei dem Unbekannte vor zwei Tagen auf der Eppinkstraße ein Abgasrohr gestohlen haben.

In der Zeit von Freitag, 12.30 Uhr, bis Samstag, 10.45 Uhr,hoben Diebe an der Eppinkstraße einen Opel Astra vermutlich mit einem Wagenheber

an und montierten einen Teil der Auspuffanlage ab. Danach ließen die Unbekannten

das Fahrzeug wieder herab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Dinslaken unter Tel. 02064-622-0.