Am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr ließ eine 85-Jährige an der Fichtenstraße zwei Unbekannte in ihr Haus herein. Die Männer gaben an, Kupferleitungen überprüfen zu wollen. In einem unbeobachteten Augenblick stahlen sie Bargeld.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

1,80 Meter groß

dunkelhaarig

25 bis 30 Jahre alt

gepflegte Erscheinung

Tipps der Polizei: