Bei einem heftigen Zusammenstoß in Dinslaken erlitt ein Quadfahrer so schwere Verletzungen, dass ein Hubschrauber helfen musste.

Die Kreispolizei Wesel berichtet, dass sich der Unfall am Montagabend gegen 18.40 Uhr ereignete. Da befuhr ein 53-jähriger Duisburger Quadfahrer die Ziegelstraße in Richtung Hiesfeld.

Duisburger Quadfahrer verletzt



"Ein 45-jähriger Mann aus Dinslaken beabsichtigte, aus der entgegengesetzten

Fahrtrichtung mit einem Auto von der Ziegelstraße nach links in die Hanielstraße

abzubiegen", so die Polizei. "Beim Abbiegen kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge."

Vom Quad geschleudert

Der 53-Jährige wurde von dem Quad geschleudert und erlitt so schwere

Verletzungen, dass ihn ein Hubschrauber in ein Krankenhaus fliegen musste.

Hubschrauber im Einsatz

Polizeibeamte sperrten den Kreuzungsbereich für die Dauer der Unfallaufnahme.