Am Samstag gegen 7.50 Uhr befuhr - laut Polizeibericht - ein Radfahrer den Radweg der Frankfurter Straße aus Richtung Hammweg in Richtung Bahnhofstraße. In Höhe der Grünstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 71-jährigen Autofahrerin, die von der Grünstraße auf die Frankfurter Straße fahren wollte. Der Radfahrer stürzte, stand auf und fuhr weiter.

Der Radfahrer und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Voerde, unter Tel.: 02855/9638-0, zu melden.