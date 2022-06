Am Samstag, 25. Juli, drangen Unbekannte gewaltsam in einen Bungalow an der Kurt-Schumacher-Straße ein.

Nachdem die Besitzer gegen 11 Uhr das Haus verlassen hatten, hebelten die Täter ein Fenster auf und drangen in die Räume ein. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schränke und stahlen nach ersten Erkenntnissen wertvolle Uhren. Als die Wohnungsinhaber gegen 13.15 Uhr zum Haus zurückkehrten, bemerkten sie den Einbruch und riefen die Polizei.

Schwarzer Kleinwagen mit WES - Kennzeichen

Der Inhaber war zwischenzeitlich an seinem Haus vorbeigefahren. Aus seinem Auto heraus bemerkte er einen schwarzen Kleinwagen mit WES - Kennzeichen, der an der Straße parkte. Im Fahrzeug saß ein Unbekannter, der nicht näher beschrieben werden kann. Der Mann dachte, es handele sich um Besucher der Nachbarn und dachte sich zu diesem Zeitpunkt nichts dabei. Ob das Auto mit dem Unbekannte tatsächlich im Zusammenhang mit dem Einbruch steht, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel. 02064 / 622-0.