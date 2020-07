In Dinslaken schlugen gestern Trickdiebe zu - Sie stahlen einem 84-jährigen Dinslakener die Goldkette. Darüber informiert die Kreispolizeibehörde Wesel:



"Am Dienstagvormittag gegen 11.00 Uhr lief ein 84-jähriger Dinslakener auf der Blücherstraße in Richtung Schillerstraße. Plötzlich hielt ein grauer BMW Kombi neben ihm, der von einem ca. 40 - 50 Jahre alten Mann gefahren wurde.Hiernach stiegen zwei Frauen aus und verwickelten den 84-Jährigen in ein Gespräch und lenkten ihn ab, indem sie eine Goldkette um seinen Hals legten und ihm einen Ring zeigten.

Anschließend stiegen die Frauen wieder in den Kombi und flüchteten in Richtung B 8.

Zuhause musste der Dinslakener feststellen, dass ihm die Frauen unbemerkt eine Goldkette, die er selbst um den Hals getragen hatte, gestohlen hatten. Im Nachhinein stellte sich auch heraus, dass die Schmuckstücke der Frauen nicht aus Edelmetall bestanden.

Beschreibung der Frauen:

Südländerin, 30 - 40 Jahre alt, 165 - 170 cm, stabile Figur, dunkler Zopf.

Die zweite Diebin sah ähnlich aus, war nur etwas kleiner.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0. "