In Dinslaken brachen Unbekannte in einer Autowaschanlage ein - um an die Rückseite eines Geldwechselautomaten der Anlage zu gelangen. Die Polizei informiert über den Vorfall und sucht nach zeugen:

"Am Sonntag zwischen 05.15 Uhr und 05.30 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine frei zugängliche Autowaschanlage an der Kurt-Schumacher-Straße ein. Sie hebelten zunächst die verschlossene Bürotür auf und verschafften sich so Zugang zum Büro. Im Büro brachen sie einen Schlüsselkasten auf. Hiernach brachen sie mit brachialer Gewalt die Tür zum Pumpenwerk der Waschanlage auf. In diesem Raum befindet sich die Rückseite des draußen hängenden Geldwechselautomaten. Diesen brachen sie ebenfalls auf und entwendeten daraus Bargeld.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0, zu melden. "