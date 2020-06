Erneut zeigte sich ein Mann einer Frau in schamverletzender Weise - dieses Mal in Hünxe. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Samstagnachmittag gegen 14.35 Uhr, so berichtet die Kreispolizei Wesel, war eine 23-jährige Frau aus Kamp-Lintfort mit ihrem Pferd auf dem Kirchweg, circa 300 Meter vom Sternweg entfernt, im Waldgebiet "Testerberge" unterwegs.

Bei der Örtlichkeit handelt es sich im weitesten Sinne um einen Reiter- / Forstweg. Hier bemerkte sie einen Mann, der auf einer Parkbank saß. Dem Bericht zufolge war der Mann mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet und unterhalb der Gürtellinie nackt. Als der Mann die Reiterin erblickte, zeigte er sich ihr in schamverletzender Art und Weise.

Der Mann wird als rund 23 bis 28 Jahre alt beschrieben, als 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er hatte wohl sportliche, auffallend muskulöse und behaarte Beine, war von hellem Hauttyp und trug diesen grauen Kapuzenpullover.

Der Mann flüchtete anschließend fußläufig in unbekannte Richtung. Eine sofortige Fahndung nach der Person verlief erfolglos.

Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 zu melden.