Am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Dinslakener Mofafahrer die Oststraße in Richtung Buchenstraße.



Im Kreuzungsbereich Oststraße/Otto-Brenner-Straße überholte plötzlich ein grauer Kleinwagen. Dabei berührte der rechte Außenspiegel des Autos den Spiegel des Mofas. Der 18-Jährige stürzte daraufhin zu Boden. Er erlitt dabei Verletzungen, an dem Fahrzeug entstand Sachschaden.

Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle weiter geradeaus über die Kreuzung, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Der Dinslakener konnte kein Kennzeichen erkennen. Das Auto soll nur mit einer Person besetzt gewesen sein. Neben dem Markenlogo befand sich ein roter Sticker mit unbekanntem Motiv.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel. 02064 / 622-0.