Am Sonntag wurde die Feuerwehr Dinslaken zu einem Gewerbebrand gerufen. Gegen 17:30 Uhr wurden die Einheiten Hauptwache, Stadtmitte und Hiesfeld und die Polizei zu einem leer stehenden Objekt an der Thyssenstraße gerufen. Der Zugang zu dem Objekt stellte sich erschwert dar. Nach der Erkundung war klar, dass ca. 2 Qubikmeter Unrat in der Industriehalle brannten. Nach zwei Stunden war der Einsatz für alle Einheiten beendet.