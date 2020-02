Recht schnell zog die Kreispolizei Wesel Bilanz nach Weiberfastnacht, wohl auch, weil es relativ ruhig verlaufen ist. Zwei Vorfälle ereigneten sich in Dinslaken. In Voerde und Hünxe passierte nichts.

Insgesamt hatte die Polizei im Kreis Wesel elf Einsätze mit Karnevalsbezug. Darunter vier Platzverweise, sieben Personen wurden ins Gewahrsam genommen, es gab vier Körperverletzungen und einen Widerstand gegen Polizisten.

81 Autofahrerinnen und Autofahrer hat die Polizei kontrolliert. In drei Fällen entnahm ein Arzt den Fahrerinnen und Fahrern Blutproben, wegen Verdachts auf Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Zudem stellten die Beamten zwei Führerscheine sicher.

Vorfall an Discothek in Dinslaken

Ein Vorfall ereignete sich an einer Discothek in Dinslaken, als zwei Heranwachsende dort mit der Security aneinander gerieten. Das teilte die Polizeipressestelle auf Anfrage mit. Dem Bericht zufolge waren sie wohl alkoholisiert, ein Wort gab an das andere. Der Streit verlief ohne Folgen, ohne größere Verletzungen.

Glasflasche Richtung Polizisten geworfen

Ein zweiter Vorfall ergab sich aus einem verbalen Streit zwischen einem 35-jährigen Duisburger und seiner 27-jährigen Partnerin an der Eppinghovener Straße/ Ecke Duisburger Straße. Als ein Polizist

schlichten wollte, warf die alkoholisierte Frau eine halb gefüllte Glasflasche in Richtung des Beamten. "Aber auch da ist nichts weiteres passiert", sagt Björn Haubrok, Pressesprecher. Sie wurde kurzfristig In Gewahrsam genommen zur Ausnüchterung.

Bilanz aus 13 Städten und Gemeinden

"Bei 13 Städten und Gemeinden - wenn man das auf de Tag rechnete ist wenig passiert, zum Glück", so Haubrok, Pressesprecher, der aber auch darauf verweist, dass das Karnevalswochenende noch "vor uns" liegt. Zur Prävention wird die Polizei wieder mit verstärkten Kräften im Einsatz sein und auch engmaschiger kontrollieren.