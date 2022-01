Die Polizei in Dinslaken sucht mit einem Foto nach einem vermissten Mann. Der 31-Jährige hatte laut Polizeibericht am 19. Januar um 0:20 Uhr seine Wohnung in Dinslaken verlassen. Er ist mit seinem Wagen, einem silbernen VW Polo mit dem Kennzeichen WES-OD120 in Richtung Arbeitsstelle in Dinslaken gefahren.

Kurz vor Verlassen der Wohnanschrift suchte eine enge Freundin und auch Arbeitskollegin den Vermissten auf. Beide verließen die Wohnanschrift getrennt in ihren eigenen PKWs und verabschiedeten sich noch mit den Worten "Bis gleich". An der Arbeitsstelle ist der Vermisste jedoch nicht angekommen.

Der Vermisste konnte, seit Verlassens der Wohnanschrift, nicht mehr telefonisch erreicht werden.

Er wird wie folgt beschrieben: zirka 1,90 Meter groß, schlanke Figur, dunkelbraune Haare, braune Augen und trägt einen Vollbart.

Bekleidet war der Mann mit blauen Jeans, einem olivgrünen Kapuzenpulli, schwarzen Sneakers der Marke Nike und einer grauen, größeren Umhängetasche mit Geldbörse.

Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0 oder an die 110.