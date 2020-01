In Dinslaken wurde ein Lieferwagen gestohlen. Zeugen werden gesucht.

Unbekannte stahlen - laut Polizeibericht - in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an der Straße Schöttmannshof einen weißen Citroen Jumper. Das Fahrzeug ist auf das Kennzeichen WES-S 639 zugelassen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 6220, entgegen.

Raub an der Helenenstraße / Polizei sucht weitere Zeugen

Am Mittwochabend gegen 21.05 Uhr betrat ein maskierter Mann einen Kiosk an der Helenenstraße und forderte von einer 40-jährigen Kassiererin aus Duisburg, Geld herauszugeben, was funktionierte.

Der Räuber steckte das erbeutete Geld in eine Plastiktüte und flüchtete zu Fuß in Richtung Voerder Straße.

Die Polizei gibt folgende Täterbeschreibung heraus: Ca. 25 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß, dünne Figur. Der Mann sprach deutsch ohne Akzent. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover und hatte als Maskierung einen dunklen Schal oder ähnliches über Mund und Nase gezogen.

Sachdienliche Hinweise gehen an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.