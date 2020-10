Am Freitag, 23. Oktober, gegen 22.45 Uhr, wurde ein Brand im Bereich einer Betreuungseinrichtung in Dinslaken, an der Nikolaus-Groß-Straße gemeldet. Dabei hatten sich aus bisher ungeklärter Ursache im Bereich der Wäscherei zwei Wäschecontainer entzündet.

Im Polizeibericht heißt es dazu: Das Feuer konnte zeitnah gelöscht werden, so dass es zu keinem Personen- bzw. größeren Gebäudeschaden kam. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es entstand ein mittlerer Schaden.